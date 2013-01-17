На трассе М1 произошло лобовое столкновение Мерседеса и Лексуса. У пострадавших многочисленные травмы

Новости Беларуси. Вечером 16 января на трассе М1, на территории Кобринского района, лоб в лоб столкнулись Мерседес и Лексус. Пострадали три человека. Причем, на полосу встречного движения выехал Мерседес.

В результате столкновения у водителя Лексуса перелом предплечья, у пассажира — перелом обеих ног. Пассажир второй машины пострадал больше всех — у него многочисленные травмы и переломы. Он доставлен в реанимацию.

По информации инспекторов, на обеих машинах установлены зимние шины, все были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.