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На пешеходном переходе в Минске автомобиль сбил 9-летнюю девочку. Врачи борются за жизнь ребенка

27 октября 2011 16:56
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Как утверждают очевидцы, на перекрестке улиц Железнодорожная и Щорса она переходила улицу на зеленый свет. В этот момент на дорогу выскочил «Москвич», за рулем которого находился мужчина 62-го года рождения. По словам инспекторов, он долго находился в шоке, и не может объяснить случившегося.

В тяжелом состоянии  девочку доставили в больницу, врачи продолжают бороться за ее жизнь, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
Ведется следствие, все факту будут установлены.
К сожалению, только такие ужасные происшествия заставляют взрослых задуматься о безопасности детей на дорогах.
Накануне детских каникул, которые начинаются в субботу, хотелось бы обратиться к родителям: «В очередной раз напомните детям о правилах безопасного поведения на дороге».

# Аварии # авто # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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