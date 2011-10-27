На пешеходном переходе в Минске автомобиль сбил 9-летнюю девочку. Врачи борются за жизнь ребенка

Как утверждают очевидцы, на перекрестке улиц Железнодорожная и Щорса она переходила улицу на зеленый свет. В этот момент на дорогу выскочил «Москвич», за рулем которого находился мужчина 62-го года рождения. По словам инспекторов, он долго находился в шоке, и не может объяснить случившегося.

В тяжелом состоянии девочку доставили в больницу, врачи продолжают бороться за ее жизнь, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Ведется следствие, все факту будут установлены.

К сожалению, только такие ужасные происшествия заставляют взрослых задуматься о безопасности детей на дорогах.

Накануне детских каникул, которые начинаются в субботу, хотелось бы обратиться к родителям: «В очередной раз напомните детям о правилах безопасного поведения на дороге».