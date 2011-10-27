На пешеходном переходе в Минске автомобиль сбил 9-летнюю девочку. Врачи борются за жизнь ребенка

В тяжелом состоянии девочку доставили в больницу, врачи продолжают бороться за ее жизнь, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.
Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:
Ведется следствие, все факту будут установлены.
К сожалению, только такие ужасные происшествия заставляют взрослых задуматься о безопасности детей на дорогах.
Накануне детских каникул, которые начинаются в субботу, хотелось бы обратиться к родителям: «В очередной раз напомните детям о правилах безопасного поведения на дороге».