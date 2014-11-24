На перекрестке улицы Долгобродской и переулка Козлова в Минске теперь можно повернуть налево сразу с двух полос

Новости Беларуси. Из крайней правой — налево. Лекарство от пробок и конфликтных ситуаций уже вовсю применяют в Партизанском районе. Повернуть налево теперь можно сразу с двух полос, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дорожный нонсенс! Вопреки всем стандартам из крайней правой автолюбителям на перекрестке улицы Долгобродской и переулка Козлова разрешили поворот налево.

Неожиданные, но приятные перемены коснулись одного из самых конфликтных перекрестков в Партизанском районе.

По словам очевидцев, один на всех левый поворот просто не справлялся с интенсивным потоком, а самые находчивые водители, пытаясь проскочить, занимали крайнюю правую.