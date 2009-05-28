Mitsubishi Lancer Sportback (ФОТО)

Новый Лансер 10-го поколения недолгое время оставался только в ипостаси седана.

Да, седаны уважают за солидность, но практичность тоже никто не отменял. Так что в скором времени мы увидели выход в свет Лансера с кузовом хэтчбек. На первый взгляд, выглядит хэтчбек не столь органично, как седан. Хищная передняя часть с огромным зевом воздухозаборника переходит в клиновидный силуэт, а заканчивается хвостом с причудливо изогнутыми фонарями. Если сзади седан стопроцентно узнаваем, то хэтчбек уже слегка теряется в толпе. Но главное в этом типе кузова – как раз не узнаваемость, а практичность. И с этим у Лансера полный порядок. Семейное предназначение из него так и прет.





Багажник с двойным полом и складываются в ровный пол спинки, когда дергаешь за ручки. Причем выполнены все детали в багажнике с японской тщательностью. Все аккуратно, надежно, не болтается. Уже можно смело заявить, что кузов хэтчбек достался этому автомобилю не зря. Действительно получилось вместительно и практично.

Интерьер, естественно, ничуть не изменился. Пластик жестковат, но качественный, эргономика хороша. В этом автомобиле ни к чему не придется привыкать или переучиваться. Все расположено на своих местах и работает логично. Посадка удобная, а кресла, несмотря на слово спорт в названии, отнюдь не спортивные. Из спортивных атрибутов можно назвать разве что хваткий трехспицевый руль да раструбы приборов перед водителем. Во всем остальном – японская скромность и основательность. Места сзади достаточно для пассажиров среднего роста и комплекции.

Протестированный Лансер Спортбэк оказался с механической коробкой передач и бензиновым мотором объемом 1,8 литра мощностью 143 л.с. Казалось бы, 143 лошадки для хэтчбека сегмента С – это более чем приличный показатель. Да и разгон до сотни по паспорту занимает около 10 секунд. Но на деле характер у мотора оказался не боевым, а гражданским.

Может, управляемость расставит все на свои места? В гражданских режимах Лансер хорош. Двигатель неплохо изолирован, педали информативные, реакции плавные. И подвеска хороша. Она с легкостью справляется с разбитыми грунтовками, выщербленным асфальтом, трамвайными путями и прочими прелестями. Энергоемкость отменная. Да и приличный дорожный просвет позволяет не бояться выступающих люков и высоких бордюров. Но для боевых режимов Лансер совсем не предназначен.

Если пробовать пройти поворот на пределе, то автомобиль безопасно скользит передней осью наружу поворота и на провокации заноса не поддается. Для азартных водителей это минус, но для семейного хэтчбека – плюс. Зато комфорт на высоком уровне. Правда, тогда непонятно, причем здесь спорт? Видимо, спорт должен оставаться в душе водителя и в легендах, окутывающих славное имя Лансер на раллийных трассах.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY