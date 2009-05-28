Land Rover Defender (ФОТО)

Кто из мужчин не любит время от времени выбраться на рыбалку? Порой у заядлых рыбаков полквартиры завалено необходимым инвентарем. И конечно, автомобиль должен быть под стать.

И кто как не легендарный Land Rover Defender является 100%-м воплощением настоящего внедорожника без всякой модной мишуры. Он способен проехать даже в таких местах, где зачастую пройти пешком довольно трудно.

Внешний вид этого покорителя бездорожья кардинально не меняется уже на протяжении десятилетий. Все те же угловатые линии, плоские и вертикальные стекла и панели кузова. Сам кузов выполнен из алюминия, чтобы снизить вес машины и лучше противостоять коррозии. Из явных внешних отличий можно выделить появившийся «горб» на капоте.

Гораздо больше изменений можно обнаружить в салоне. В первую очередь это касается новой передней панели, в которую встроены мощные системы обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха. На панели приборов только самое необходимое: спидометр, тахометр, уровень топлива и температуры. Остальные, чуть менее важные органы управления и переключатели смещены на новую центральную консоль. Сиденья стали более качественными и комфортными, хотя «автобусная» посадка осталась прежней. С передних сидений обзор довольно неплохой, ведь, как известно, рыбак рыбака должен видеть издалека. Диапазон регулировок передних кресел минимален, да и сам руль не регулируется, поэтому к положению за рулем придется привыкать. Сзади присутствуют два полноценных кресла. Добраться до них можно через заднюю дверь, для чего предусмотрена специальная подножка. Сидеть сзади не слишком комфортно потому, что под ними находятся колесные арки. По этой причине и обзор с задних сидений практически нет, так как глаза упираются в линию кузова между боковым стеклом и бойницей, расположенной под самой крышей. Зато эти сидения можно легко сложить – тем самым увеличится багажный отсек, куда можно сложить удочки, палатку, надувную лодку и другие снасти. Из современных опций наш Defender был оснащен системой ABS, электростеклоподъемниками, штатной CD-магнитолой, центральным замком с дистанционным управлением и кондиционером.

Уже более полувека этот внедорожник остается настолько востребованным именно благодаря своим ходовым качествам. Новый Defender создан на основе модернизированного варианта прочной лестничной рамы с неразрезными мостами, которая способна выдерживать огромные нагрузки в тяжелейших условиях бездорожья. Ведь никогда не знаешь, по каким дебрям придется колесить в поисках хорошего клёва. Отсутствие свесов, короткая база и высокий дорожный просвет означают то, что если вы не уперлись куда-либо передней балкой, заменяющей бампер, то при достаточном сцеплении колес с покрытием вы без проблем преодолеете это препятствие. Новый турбодизельный двигатель объемом 2,4 литра выдает вполне скромные 122 л.с., но зато потрясающие 360 Нм крутящего момента, 90 % из которых уже доступны при 2000 оборотов. Мотор сочетается с новой механической 6-ступенчатой коробкой, которая отличается более широким диапазоном передаточных чисел. Она стала прочнее и надежнее. Трудно даже представить себе ту грязь, в которой может застрять этот автомобиль. Разве что Дефендер плавать не умеет, а то можно было бы на рыбалке запросто обойтись без лодки.

Поэтому если вы решили выбраться на природу, на охоту или на рыбалку, то вам совсем не обязательно искать на карте, как лучше подъехать к месту назначения. Достаточно знать всего лишь направление и Defender с легкостью вас туда доставит.

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY