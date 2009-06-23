Концепт Citroen DX – новое слово в классе городских автомобилей (ФОТО+ВИДЕО)

С появлением нового концепта Different Spirit французский конструктор Citroen открывает новую страницу в своей истории.

В самый разгар экономической неурядицы Citroen затеял радикальную смену имиджа своих машин, возродив из небытия временем культовый индекс DS. Именно так - DS - обозначался первый в мире автомобиль с гидропневматической подвеской, который в середине прошлого века произвел настоящую революцию.

Теперь эти буквы расшифровываются как Different Spirit – «другой, новый дух». Перед вами – первая ласточка «нового духа»”, концепт стильного городского компакта DS Inside, – заявил главный дизайнер Citroen. Он адресован тем водителям, кому важен не только статус автомобиля, но и эмоциональный внешний облик.

С одной стороны, концепт-кар Citroen похож на последние машины французского конструктора. С другой – этот Citroen от них сильно отличается. Большая радиаторная решетка, оригинальные фары, широкие колесные арки, натертый до блеска двойной шеврон.

Была изменена даже знаменитая эмблема Citroen! Если раньше это были два нарисованных друг над другом острых треугольника-шеврона, то сейчас это уже два бумеранга со сглаженными плавными углами.

Можно смело утверждать, что с появлением DS Inside для Citroen наступило время перемен. Этот Citroen выглядит как дорогая игрушка. Кроме того, «француз» щеголяет модной контрастной окраской кузова: представительницы слабого пола от розовой крыши должны просто сойти с ума. Но произойдет всеобщее умопомешательство не раньше следующего года, когда концепт перевоплотится в хэтчбек с обозначением DS3.

Французы обещают, что DS3 не будет сильно отличаться от DS Inside. И очень похоже на то, что новинка Citroen станет очень «горячим» хэтчбеком. Который утрет нос даже культовому Mini!