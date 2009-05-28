Компактные хэтчбеки B-класса (ФОТО)

Компактная, но комфортная машина – лучше в условиях современного города может быть только велосипед! И места для парковки меньше нужно, да и габариты чувствуются наверняка.

Третье поколение «малыша» Renault Clio в нынешнем виде выпускается с 2005 года. Пришла весна – пора обновляться: рестайлингу подверглась как трех-, так и пятидверная версия Clio. Модифицированный бампер с крупным воздухозаборником, новый задний бампер, измененные задние фонари – вот главные отличительные признаки новинки. Кроме того, в линейке появилась спортивная версия Clio GT с новейшим двухлитровым мотором, развивающим 140 сил.

Вот он, настоящий праздник – новая Fiesta! Дизайн у фордовской новинки таков, что предшественник на ее фоне просто меркнет. Хищные фары и воздухозаборник, короткая корма, внутри – приборы в скошенных «колодцах» и огромный «мобильник» мультимедийной системы. Силовые агрегаты – три бензиновые «четверки» объемом 1,3 л, 1,4 л и 1,6 л, а также дизели объемом 1,4 л и 1,6 л.

Революция вместо эволюции – таким постулатом руководствовались японские конструкторы Mazda2 нового поколения. Премьера городского хэтчбека состоялась в 2007 году. От былых «квадратно-угловатых» форм, которые характеризовали стилистику предшественника, не осталось и следа. Базовая версия «японки» получила бензиновую «четверку» объемом 1,3 литра мощностью 75 л.с. или 84 л.с. Ступенькой выше – 1,5-литровая версия мощностью 103 л.с. Для любителей солярки предлагается турбодизель объемом 1,4-литра.

А конструкторы Mitsubishi прошлой осенью «перезарядили» Colt, который стоит на «вооружении» с 2003 года. Лицо новичка отныне подражает Lancer. Как и прежде, машина представлена в трех- и пятидверном кузовах. А на смену «заряженному» Colt CZT пришла версия RalliArt с 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. Уж этот «горячий хэтч» – особый персонаж! Яркий автомобиль, с характером!

Новую Opel Corsa свет увидел в 2007 году. Эффектный дизайн, практически однообъемная «архитектура» кузова. Самая доступная Corsa – с трехцилиндровым мотором объемом один литр. Чуть более проворные машинки оснащаются двигателями объемом 1,2 л (80 л.с.) и 1,4 л (90 л.с.).

С появлением нового Bravo, о Fiat Grande Punto успели подзабыть. А это, между прочим, машинка, стильный кузов которой нарисован спецами Italdesign, всемирно известной дизайнерской кузницы. Итальянский оригинал доступен с двумя бензиновыми моторами – литражом в 1,4 литра и мощностью 77 и 95 л.с., а также двумя турбодизелями Multijet объемом 1,3 л.

После такой пестрой компании рассказывать о еще одном дебюте этой весны – Volkswagen Polo пятого поколения приходится с некоторой ленцой и зевотой. Ну взяли немцы и уменьшили в габаритах тот же Golf VI. Зато под капотом – семь различных моторов! Базовым станет трехцилиндровый бензиновый мотор мощностью 60 л.с., топ-моделью Polo станет версия с новым 102-сильным агрегатом 1.2 TSI. Единственный дизель объемом 1,6 л с тремя степенями форсировки (75, 90 и 105 л.с.).

И все-таки…. Какая же из всех этих машин самая красивая и просто самая лучшая? Это уже решать вам!

Источник: Информационный автомобильный портал AP.BY