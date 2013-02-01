Иранец на фуре насмерть сбил 22-летнего пешехода в Рогачёвском районе

Новости Беларуси. Поздно вечером 31 января иранец на фуре насмерть сбил 22-летнего пешехода. Молодой человек, житель деревни Курганье, шел по краю проезжей части в попутном направлении, световозвращающими элементами он обозначен не был. От полученных травм он скончался на месте происшествия.



УГАИ УВД Гомельского облисполкома:

В 23.50 57-летний водитель, уроженец Ирана, управляя грузовым автомобилем Volvo, на трассе М8 (граница РФ – Витебск – Гомель – граница Украины) в деревне Новый Довск Рогачевского района совершил наезд на пешехода.

Напомним, недавно в Гомеле прямо на пешеходном переходе троллейбус сбил 26-летнюю девушку. С травмами головы пострадавшая была доставлена в больницу.

УГАИ УВД Гомельского облисполкома:

37-летний водитель троллейбуса, двигаясь по улице Барыкина, в районе дома № 149 при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу не уступил дорогу и совершил наезд на девушку, которая шла по пешеходному переходу.