Эксперимент минской милиции: Любой может снять на видео момент нарушения и помочь ГАИ

Новости Беларуси. Минская милиция предлагает использовать видео нарушений ПДД как доказательство в суде. Такое новвоведение не противоречит закону и не ущемляет права водителей. Если эксперимент окажется удачным, то такая форма работы может стать обычной практикой госавтоинспекции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая инициатива милиции – пока только эксперимент. По замыслу сотрудников УВД помочь в раскрытии нарушения правил дорожного движения может абсолютно каждый. Будь то водитель или пешеход. По принципу: проходил мимо, увидел, заснял и выложил в Интернет.



Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД мингорисполкома:

Мы будем пытаться имеющимися возможностями привлекать правонарушителей к ответственности, передавая подобные видео ГАИ для дачи правовой оценки .



Милиция никаких мер принимать не будет. Просто передаст видео ГАИ. Такое нововведение позволит выяснить виновника ДТП, если тот скрылся. И не попал в обьективы камер видеонаблюдения. Они есть пока не везде. Как уверяют юристы, сам факт съёмки нарушения ПДД закону не противоречит. А ролик может стать доказательством, если дело о нарушении дойдет до суда.



Элла Воронцова, юрист:

Фото и видеосьемка может быть использована в рамках административного процесса как источник доказательства, который устанавливает наличие либо отсутствие административного правонарушения. Но здесь необходимо учитывать, что, как и любое доказательство, подлежит проверке.



Правда, просматривать, не то что реагировать на него, в ГАИ будут не каждый ролик. Только если на нем серьезное нарушение. К примеру, сбил пешехода, проехал на красный, пересек двойную сплошную. Что касается владельца авто: именно его и привлекут к ответственности. Но если он сумеет доказать, что в этот момент за рулем машины был другой человек, отвечать будет водитель.



Сотрудники ГАИ уверяют: "письма счастья”, как их называют водители, приходить будут только к нарушителям. Ошибки практически исключены. Если инициатива окажется удачной, то в скором времени такая форма работы ГАИ может стать обычной.