Новости Беларуси. Брестские таможенники пресекли канал незаконного ввоза легковых автомобилей из США на территорию Таможенного союза.

Злоумышленники разработали целую схему: на пунктах пропуска сотрудникам таможни представлялись поддельные документы, на основании которых можно было пригнать в страну машину без уплаты таможенных пошлин.

Игорь Рудаков, заместитель начальника Брестской таможни по правоохранительной работе:

Проведенное специальное мероприятие в Пинском районе позволило изъять шесть транспортных средств таких марок, как «Лексус», «Мазда» 2007-2013 годов выпуска. Предварительная сумма изъятого составила порядка трех миллиардов рублей.

Сейчас таможней совместно с правоохранительными органами устанавливаются все причастные к незаконному ввозу машин. Разыскивают и автомобили, нелегально ввезенные на территорию Таможенного союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.