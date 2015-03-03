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Брестские таможенники пресекли канал незаконного ввоза легковых автомобилей из США на территорию Таможенного союза

03 марта 2015 07:19
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Новости Беларуси. Брестские таможенники пресекли канал незаконного ввоза легковых автомобилей из США на территорию Таможенного союза.

Злоумышленники разработали целую схему: на пунктах пропуска сотрудникам таможни представлялись поддельные документы, на основании которых можно было пригнать в страну машину без уплаты таможенных пошлин.

Игорь Рудаков, заместитель начальника Брестской таможни по правоохранительной работе:
Проведенное специальное мероприятие в Пинском районе позволило изъять шесть транспортных средств таких марок, как «Лексус», «Мазда» 2007-2013 годов выпуска. Предварительная сумма изъятого составила порядка трех миллиардов рублей.

Сейчас таможней совместно с правоохранительными органами устанавливаются все причастные к незаконному ввозу машин. Разыскивают и автомобили, нелегально ввезенные на территорию Таможенного союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Контрабанда # авто # Игорь Рудаков

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