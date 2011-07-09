Авария в Гомеле. 4 погибшим студентам было по 19 лет, водителю – 20

Установлены личности всех погибших в аварии, которая произошла 7 июля на автодороге Северо-западный обход Гомеля в 1 км от деревни Новая Мильча. Авария произошла около 12:20 во время сильного дождя. Возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, виновником трагедии стал 40-летний водитель МАЗа (машина «Гомельвтормета»). Он обгонял гужевую повозку, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в лобовую столкнулся с легковой иномаркой «Рено-Клио», в которой было пять человек. Они погибли на месте аварии.



Все пятеро погибших - студенты Гомельского государственного технического университета имени Сухого. Водителю было 20 лет, он жил в г.п. Лельчицы. Кроме него в машине было еще три парня и одна девушка, которая находилась на заднем сидении (всем по 19 лет): С., прож. в г. Иваново Брестской области, С., прож. в д. Новые Головчицы Петриковского района, Л., прож. в Бобруйске, М., прож. в д. Белев Житковичского района. Студенты возвращались в Гомель с практики, которую проходили на предприятии в Гомельском районе, сообщает «Столичное телевидение».