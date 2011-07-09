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Авария в Гомеле. 4 погибшим студентам было по 19 лет, водителю – 20

09 июля 2011 10:21
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Установлены личности всех погибших в аварии, которая произошла 7 июля на автодороге Северо-западный обход Гомеля в 1 км от деревни Новая Мильча. Авария произошла около 12:20 во время сильного дождя. Возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, виновником трагедии стал 40-летний водитель МАЗа (машина «Гомельвтормета»). Он обгонял гужевую повозку, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в лобовую столкнулся с легковой иномаркой «Рено-Клио», в которой было пять человек. Они погибли на месте аварии.  

Все пятеро погибших - студенты Гомельского государственного технического университета имени Сухого. Водителю было 20 лет, он жил в г.п. Лельчицы. Кроме него в машине было еще три парня и одна девушка, которая находилась на заднем сидении (всем по 19 лет): С., прож. в г. Иваново Брестской области, С., прож. в д. Новые Головчицы Петриковского района, Л., прож. в Бобруйске, М., прож.  в д. Белев Житковичского района. Студенты возвращались в Гомель с практики, которую проходили на предприятии в Гомельском районе, сообщает «Столичное телевидение».

# Аварии # авто # Авария в Гомельской области # Фотофакт

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