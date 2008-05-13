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В Гомеле ворона напала на детский сад

13 мая 2008 17:43
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Никто из детей не пострадал, весь удар на себя взяла воспитатель. Агрессивное пернатое ей сильно поранило голову.

Дело в том, что птенец-вороненок выпал из гнезда прямо под окна детсада, и ворона руководствовалась лишь материнским инстинктом. Перепуганные сотрудники детсада обратились к спасателям, правда, те отказались выезжать на вызов, мотивировав, что ловить ворон - не в их компетенции.

Первой жертвой птицы, защищавшей своё потомство, стала одна из воспитателей сада. При входе на территорию дошкольного учреждения она получила сильный удар клювом в голову. Первую помощь ей оказали в местном медпункте. Из-за страха подвергнуться новым атакам ревностной мамаши работники детского сада провели в здании около  5 часов.

Пришлось работникам детсада свою проблему решать самим. Набравшись смелости они вынесли птенца в соседний парк. При этом от атак взрослой птицы отбивались веником. Кстати, такое поведение ворон в науке описано не раз.

# происшествия # Вороны # Птицы

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