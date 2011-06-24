В Гродно вороны крадут у женщин нижнее белье

Вот уже второй месяц жители одного из домов по улице Врублевского вынуждены просыпаться с рассветом. Подъем по дому устраивают вороны, облюбовавшие несколько деревьев прямо напротив пятиэтажки.

Местные жители:

Птицы чувствуют себя настоящими хозяевами района. Не гнушаются даже на балкон прилететь. У кого-то с балкона исчезли продукты, кто-то вынужден наводить порядок на «развороченной» лоджии. А у одной из женщин с веревки пропало... нижнее белье. Винит в исчезновении она распоясавшихся ворон.

А вот в парке имени Жилибера в последние годы отдыхающих пугает уже не настоящее воронье карканье, а истошно кричащие динамики, воспроизводящие, как говорится в инструкции, «отпугивающие птиц звуки». Может, ворон и стало меньше, но жильцам окрестных домов от этого не легче, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Гродненскую правду».

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