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В Гродно вороны крадут у женщин нижнее белье

24 июня 2011 14:16
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Вот уже второй месяц жители одного из домов по улице Врублевского вынуждены просыпаться с рассветом. Подъем по дому устраивают вороны, облюбовавшие несколько деревьев прямо напротив пятиэтажки.

Местные жители:
Птицы чувствуют себя настоящими хозяевами района. Не гнушаются даже на балкон прилететь. У кого-то с балкона исчезли продукты, кто-то вынужден наводить порядок на «развороченной» лоджии. А у одной из женщин с веревки пропало... нижнее белье. Винит в исчезновении она распоясавшихся ворон.

А вот в парке имени Жилибера в последние годы отдыхающих пугает уже не настоящее воронье карканье, а истошно кричащие динамики, воспроизводящие, как говорится в инструкции, «отпугивающие птиц звуки». Может, ворон и стало меньше, но жильцам окрестных домов от этого не легче, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Гродненскую правду».  

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# происшествия # Вороны # Птицы

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