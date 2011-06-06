В Минске вороны нападают на людей со спины

В лесном массиве недалеко от жилого дома обжились вороны. Всё бы ничего, пока не участились случаи их нападения на людей.

Костя Стругов:

Я живу здесь неподалеку, хожу в соседний двор к своим друзьям общаться. Шел с портфелем. Слышу: сзади как птицы летают. Оборачиваюсь— и мне прямо в голову в затылок когтями схватилась. Испугался, никогда такого не было — первый раз. Я портфель беру и пригибаюсь, отмахиваюсь, ветки начал ломать, чтобы что-то сделать. Убежал во двор.

Люди рассказывают, что видели, как ворона напала на бабушку, также со спины. Бедная старушка от испуга упала. Не гнушаются птицы и детьми.

Никита Пац:

Сегодня я гулял и пробегал здесь. За мной погналась ворона. Я от нее убегал, а она хотела поцарапать мне спину, но я убежал, и она меня не догнала.

Что же послужило причиной такой птичьей агрессии? В траве возле дерева с воронами мы заметили птенца. При приближении к нему вороны начинают истошно каркать.

Ольга Лукшиц, специалист ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:

Ситуация очень типичная, когда серая ворона ведет себя агрессивно по отношению к людям. Это связано с очень развитым инстинктом заботы о потомстве у серых ворон. Не все люди так заботятся о детях, как заботятся серые вороны. Если проходит человек или животное, которые могут нести потенциальную угрозу для их птенцов, вороны ведут себя агрессивно.

Неудивительно, что вороны так ведут себя. В каждом подростке они видят угрозу своему потомству. И неслучайно!

Никита Пац:

Мы их гоняем — и палкам,и и камнями. А они еще больше каркают и нападают на людей.

Ворон — птица злопамятная: из мести они могут собираться в стаи и нападать на людей. Многих жителей, конечно, волнует численность ворон в городе, но стоит знать, что...

Ольга Лукшиц:

Если есть гнезда птиц, крупных птиц, это говорит о том, что там хорошие деревья, хороший микроклимат, то есть это индикатор качества городской среды. Там, где хорошо птицам, будет хорошо и людям.

Не от хорошей жизни вороны нападают на нас. Борьба же с воронами дело не только неблагодарное, но и чревато последствиями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Лукшиц:

Если отходы, которые мы выбрасываем в городе, будут съедать не птицы, то их будут съедать крысы, а это уже и болезни, и инфекции, и антисанитария.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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