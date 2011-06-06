В Минске вороны нападают на людей со спины

Костя Стругов:
Я живу здесь неподалеку, хожу в соседний двор к своим друзьям общаться. Шел с портфелем. Слышу: сзади как птицы летают. Оборачиваюсь— и мне прямо в голову в затылок когтями схватилась. Испугался, никогда такого не было — первый раз. Я портфель беру и пригибаюсь, отмахиваюсь, ветки начал ломать, чтобы что-то сделать. Убежал во двор.
Люди рассказывают, что видели, как ворона напала на бабушку, также со спины. Бедная старушка от испуга упала. Не гнушаются птицы и детьми.
Никита Пац:
Сегодня я гулял и пробегал здесь. За мной погналась ворона. Я от нее убегал, а она хотела поцарапать мне спину, но я убежал, и она меня не догнала.
Что же послужило причиной такой птичьей агрессии? В траве возле дерева с воронами мы заметили птенца. При приближении к нему вороны начинают истошно каркать.
Ольга Лукшиц, специалист ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Ситуация очень типичная, когда серая ворона ведет себя агрессивно по отношению к людям. Это связано с очень развитым инстинктом заботы о потомстве у серых ворон. Не все люди так заботятся о детях, как заботятся серые вороны. Если проходит человек или животное, которые могут нести потенциальную угрозу для их птенцов, вороны ведут себя агрессивно.
Неудивительно, что вороны так ведут себя. В каждом подростке они видят угрозу своему потомству. И неслучайно!
Никита Пац:
Мы их гоняем — и палкам,и и камнями. А они еще больше каркают и нападают на людей.
Ворон — птица злопамятная: из мести они могут собираться в стаи и нападать на людей. Многих жителей, конечно, волнует численность ворон в городе, но стоит знать, что...
Ольга Лукшиц:
Если есть гнезда птиц, крупных птиц, это говорит о том, что там хорошие деревья, хороший микроклимат, то есть это индикатор качества городской среды. Там, где хорошо птицам, будет хорошо и людям.
Не от хорошей жизни вороны нападают на нас. Борьба же с воронами дело не только неблагодарное, но и чревато последствиями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Ольга Лукшиц:
Если отходы, которые мы выбрасываем в городе, будут съедать не птицы, то их будут съедать крысы, а это уже и болезни, и инфекции, и антисанитария.
Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.
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