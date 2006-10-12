Минских ворон будут пугать

В НИИ зоологии Национальной академии наук Беларуси ожидают экспериментальную партию ультразвуковых и биоакустических установок для отпугивания птиц. Предполагается, что воздействовать на пернатых с помощью новых приборов будут накануне зимы. Если новинки хорошо себя зарекомендуют, то их возьмут на вооружение не только в столице, но и по всей стране. В связи с увеличением популяции вороновых минчане жалуются в городские санитарные и коммунальные службы. До зимы птицы скапливаются на окраинах, где много пищевых отходов, а с наступлением холодов, как правило, перебираются в центр города.