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Дарья Новикова на юношеском ЧЕ по тяжелой атлетике завоевала две серебряные награды

20 августа 2026 19:21
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Первый день юношеского чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который принимает Приштина, принес белорусской команде две медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди девушек до 18 лет в весовой категории до 45 килограммов Дарья Новикова в рывке подняла 57 килограммов, а в толчке после двух неудачных подходов взяла 73 килограмма. Отечественная спортсменка стала обладательницей малой серебряной награды во втором упражнении и большой серебряной в двоеборье. Всего на турнир в Приштине заявились более 350 юных штангистов из 38 стран. 

# Тяжелая атлетика

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