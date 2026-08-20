Дарья Новикова на юношеском ЧЕ по тяжелой атлетике завоевала две серебряные награды

Первый день юношеского чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который принимает Приштина, принес белорусской команде две медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Среди девушек до 18 лет в весовой категории до 45 килограммов Дарья Новикова в рывке подняла 57 килограммов, а в толчке после двух неудачных подходов взяла 73 килограмма. Отечественная спортсменка стала обладательницей малой серебряной награды во втором упражнении и большой серебряной в двоеборье. Всего на турнир в Приштине заявились более 350 юных штангистов из 38 стран.