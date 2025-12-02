Компания Airbus отзывает около 6 тыс. самолётов из-за проблем с ПО

Компания Airbus отзывает около шести тысяч самолетов модели A320 из-за проблем с программным обеспечением. Это более половины мирового парка данных лайнеров. Как сообщают СМИ, решение связано с инцидентом в октябре на рейсе американского перевозчика из Мексики в США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тогда лайнер компании внезапно потерял высоту, несколько пассажиров пострадали, а из-за сбоя в системе управления пилоты были вынуждены экстренно посадить борт. Установка обновлений на каждый самолет займет около двух часов, но для более чем тысячи лайнеров, вероятно, понадобится еще и замена оборудования. Новость уже вызвала сбои по всему миру: перевозчик из Франции отменил около 5 % дневных перелетов, а авиакомпания из Мексики предупредила о задержках и отменах на трое суток. Перевозчик из Колумбии, у которого значительная часть флота, – модели A-320, приостановил продажи билетов до 8 декабря.