Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе Бреста

Свято-Воскресенский собор Бреста сегодня, 21 июня, стал главным центром духовной жизни Беларуси. Верующие начали собираться у храма задолго до начала службы, которую в эти минуты проводит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Многие приехали из других регионов страны, чтобы разделить радость совместной молитвы с предстоятелем Русской православной церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Патриарший визит на брестскую землю носит глубокий символический характер. Именно Брест принял на себя первый удар немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года. Сегодня под сводами собора звучат особые прошения о мире, а также о упокоении душ воинов, отдавших свои жизни за Отечество.

Молимся мы за всех воинов, которые положили жизни свои за веру, за Отечество наше, за всех православных христиан.

Мы очень рады, что в такой день мы собрались со всеми прихожанами, нашими белорусами, почтить память погибших за наше такое прекрасное светлое будущее. Слава Богу за все.

Для нашего города это великое событие – приезд Патриарха святейшего. Мы как прихожане постоянные – для нас это большое чудо.

Свято-Воскресенский собор выбран для патриаршего богослужения неслучайно. Это один из крупнейших храмов страны. Он был возведен в память о Великой Победе. В эти минуты предстоятель Церкви совершает Божественную литургию. В своей первосвятительской молитве Патриарх Кирилл традиционно обращается к теме сохранения исторической памяти, духовных ценностей и защиты суверенитета братских народов.

После завершения службы в храме программа визита продолжится. Патриарх Кирилл направится в Брестскую крепость-герой, где примет участие в памятных мероприятиях к 85-летию начала Великой Отечественной войны.