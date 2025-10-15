Каков осенний стиль белорусов? Пообщались с минчанами
Я абсолютно за простоту, ну и чтобы было симпатично. На мне тренч в таком трендовом коричневом цвете с небольшими разводами, от белорусского бренда, кстати, сапожки такие, «конские» я их называю, с широким голенищем. Украшения тоже вполне обычные, это ярмарка наша белорусская. Нравятся брюки палаццо, очень люблю оверсайзные пиджаки.
Мониторишь, что выпускают дизайнеры, смотришь, складываешь, чтобы тебе подошло.
Мне нравятся объемные куртки, бомберы, вот ботильоны классные сейчас тоже, такие трендовые, но можно их назвать и классическими. У меня такой головной убор – это берет, его можно носить вот так и еще переворачивать, как кепку таксиста. Акцент мы делаем а украшения. Смотрю и показы мод, и «Пинтерест». Вдохновляешься и уже все образы в голове сами собой ложатся.
Кто носил хоть раз пончо, они понимают, что это очень удобно и тепло. Эти сапоги, они же изначально пошли от конных прогулок очень красивых. Выглядит это стильно и это удобно. Я люблю вешать платки не только на шею, я люблю повязывать их именно как Аленушка.
Подробнее в видео.