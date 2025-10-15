Каков осенний стиль белорусов? Пообщались с минчанами

Я абсолютно за простоту, ну и чтобы было симпатично. На мне тренч в таком трендовом коричневом цвете с небольшими разводами, от белорусского бренда, кстати, сапожки такие, «конские» я их называю, с широким голенищем. Украшения тоже вполне обычные, это ярмарка наша белорусская. Нравятся брюки палаццо, очень люблю оверсайзные пиджаки.

Мониторишь, что выпускают дизайнеры, смотришь, складываешь, чтобы тебе подошло.