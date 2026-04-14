Туристическая отрасль Таиланда сталкивается с серьезным экономическим давлением. Напряженность на Ближнем Востоке приводит к росту стоимости топлива, сокращению авиарейсов и удорожанию проживания. На пороге одного из ключевых сезонов страна рискует потерять миллионы туристов и миллиарды долларов доходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поток гостей заметно снизился: туристические зоны пустеют, а бизнес фиксирует резкое падение выручки. Для тех, кто все же добирается до Таиланда, путь становится все сложнее – отмены рейсов, ограниченный выбор маршрутов, рост цен на билеты.

Джитапат Фонгмани, владелец ресторана: Выручка упала примерно на 50 %. Туристов почти нет. Улица, которая обычно забита людьми, сегодня пустая.

Гоктук Симсекол, турист:

Добраться сюда было сложно. Многие рейсы отменили, вариантов стало меньше. Мне повезло, что я купил билет заранее, но многие мои знакомые просто не смогли прилететь.

Экономисты предупреждают: рост цен на энергоносители и логистические ограничения уже приводят к снижению турпотока. Отели повышают тарифы из‑за подорожания электричества и топлива, а туроператоры фиксируют падение спроса. Даже если ситуация стабилизируется, отрасли потребуется время, чтобы восстановить объемы. Для Таиланда, где туризм – один из ключевых источников дохода, это серьезный удар в разгар высокого сезона.