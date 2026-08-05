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Румынские военные взорвали скалу в русле Дуная для предотвращения остановки АЭС

05 августа 2026 06:07
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Из‑за обмеления Дуная до минимума за 30 лет атомная электростанция «Черная Вода» может остановиться уже через четыре дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Румынские военные взорвали скалу в русле Дуная для предотвращения остановки АЭС-2

Чтобы подать на станцию больше воды, румынские военные подорвали 180 килограммов взрывчатки и изменили направление течения. Власти объявили энергетический кризис. Напомним, ранее из‑за падения уровня воды прекратила работу АЭС в Венгрии.

# Новости Румынии

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