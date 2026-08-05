Румынские военные взорвали скалу в русле Дуная для предотвращения остановки АЭС

Из‑за обмеления Дуная до минимума за 30 лет атомная электростанция «Черная Вода» может остановиться уже через четыре дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из‑за обмеления Дуная до минимума за 30 лет атомная электростанция «Черная Вода» может остановиться уже через четыре дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы подать на станцию больше воды, румынские военные подорвали 180 килограммов взрывчатки и изменили направление течения. Власти объявили энергетический кризис. Напомним, ранее из‑за падения уровня воды прекратила работу АЭС в Венгрии.