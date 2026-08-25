В Европарламенте призвали приостановить выделение Румынии 770 млн евро

В Европарламенте призвали заморозить выделение Румынии 770 миллионов евро из фонда восстановления после пандемии. Главы двух крупнейших фракций направили официальное письмо Урсуле фон дер Ляйен с требованием вмешаться в ситуацию из-за угрозы демократии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной скандала стали поправки в румынский закон об этике. Правящие партии провели норму, которая обязывает немедленно увольнять чиновников, ранее уличенных в конфликте интересов.

В Европарламенте считают этот шаг политической расправой над лидером оппозиции, которого по старому решению суда уже наказали урезанием зарплаты и запретом на участие в выборах после окончания срока полномочий мэра.

Новые правила вводят санкции и автоматически лишают его поста. Европейские депутаты заявили, что деньги налогоплательщиков не должны стать карт-бланшем для политических игр.