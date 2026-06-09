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В Беларуси изменен порядок регистрации безработных

09 июня 2026 05:26
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В Беларуси изменен порядок регистрации безработных-0

В Беларуси обновили порядок регистрации в службе занятости, информирует официальный Telegram-канал Министерства труда и социальной защиты.

Правительство утвердило (постановление от 8 июня 2026 г. № 284) в новой редакции Положение о порядке регистрации граждан безработными или гражданами, обратившимися по вопросам трудоустройства, оказания им содействия в поиске работы и снятия их с учета.
 
Процесс регистрации граждан в качестве безработных претерпел изменения. Теперь можно пройти регистрацию обратившись в орган по труду, занятости и соцзащите лично либо посредством электронной формы в личном электронном кабинете на едином портале электронных услуг.

Утверждены единые стандарты регистрации граждан в органах службы занятости, предоставлению помощи в трудоустройстве и процедуре снятия с учета.

В момент подбора работы соискателю принимаются во внимание образование, состояние здоровья, стаж и опыт работы по прежней профессии, транспортная доступность нового места работы. При этом, критерии могут не учитываться, если заявитель против.

Кроме прочего, постановлением в новой редакции утверждено Положение о порядке деятельности государственной службы занятости населения, которое определяет задачи, функции и компетенцию органов государственной службы занятости. Нормы Положения приведены в соответствие с ранее принятыми нормативными правовыми актами.

# Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь

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