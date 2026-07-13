Лучших представительниц строительной отрасли чествовали в Минске

В Минске чествовали женщин, благодаря которым город растет и развивается. В усадьбе Ваньковичей собрались лучшие представительницы управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Праздник посвятили Году белорусской женщины.

Сегодня в строительной отрасли столицы женщины составляют более 13 % от общего числа работников. Только в управлении работают около 100 представительниц прекрасного пола. Именно они делают столицу по-настоящему живой, теплой и уютной.