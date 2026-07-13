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Лучших представительниц строительной отрасли чествовали в Минске

13 июля 2026 18:05
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В Минске чествовали женщин, благодаря которым город растет и развивается. В усадьбе Ваньковичей собрались лучшие представительницы управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Праздник посвятили Году белорусской женщины.

Сегодня в строительной отрасли столицы женщины составляют более 13 % от общего числа работников. Только в управлении работают около 100 представительниц прекрасного пола. Именно они делают столицу по-настоящему живой, теплой и уютной.

Лучших представительниц строительной отрасли чествовали в Минске-2

Наталья Гацукович, эколог управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:
Мне очень нравится идея целый год посвятить внимание женщине. Не только 8 марта, не только в праздник День матери, но и целый год.

Лучших представительниц строительной отрасли чествовали в Минске-4

Елена Соболева, заместитель генерального директора по развитию управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:
Здесь сегодня собрались представители как минимум лучшей половины нашего предприятия. У нас многопрофильное предприятие. Мы и строим, и производим какую-то продукцию, оказываем услуги. Пятую часть коллектива составляют женщины.

Подарком для всех стал концерт. А также каждая гостья смогла создать украшение, свечи и даже написать картину.

Семья, мир и любовь. Арт-объект к Году белорусской женщины появился в Воложине.

# Год белорусской женщины # Мингорисполком # Елена Соболева

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