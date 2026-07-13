Лучших представительниц строительной отрасли чествовали в Минске
В Минске чествовали женщин, благодаря которым город растет и развивается. В усадьбе Ваньковичей собрались лучшие представительницы управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Праздник посвятили Году белорусской женщины.
Сегодня в строительной отрасли столицы женщины составляют более 13 % от общего числа работников. Только в управлении работают около 100 представительниц прекрасного пола. Именно они делают столицу по-настоящему живой, теплой и уютной.
Наталья Гацукович, эколог управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:
Мне очень нравится идея целый год посвятить внимание женщине. Не только 8 марта, не только в праздник День матери, но и целый год.
Елена Соболева, заместитель генерального директора по развитию управления дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома:
Здесь сегодня собрались представители как минимум лучшей половины нашего предприятия. У нас многопрофильное предприятие. Мы и строим, и производим какую-то продукцию, оказываем услуги. Пятую часть коллектива составляют женщины.
Подарком для всех стал концерт. А также каждая гостья смогла создать украшение, свечи и даже написать картину.
Семья, мир и любовь. Арт-объект к Году белорусской женщины появился в Воложине.