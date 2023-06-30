Интерес НАТО к Украине ослабевает, а украинские власти уже надоели Альянсу. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.

Карасин отметил, что украинские деятели стремятся нагнетать обстановку и угрожать вселенской катастрофой, но подобный подход изжил себя и вынуждает членов НАТО сбавить обороты. Карасин поделился усталостью от развития ситуации вокруг Украины, отметив, что Киев не готов или не в состоянии ее понять.

Глава комитета Совфеда также обратил внимание на то, что единственной возможной альтернативой для Киева является окончание правления мазепинско-бандеровского режима, который, на его взгляд, добивается того, чтобы украинский язык стал вторым по важности после английского. Карасин подчеркнул, что сложившаяся ситуация дошла до абсурда.

В завершение он отметил, что в глазах генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля читается печаль.