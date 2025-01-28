96 человек стали жертвами непогоды в Бразилии

Без малого 100 человек стали жертвами мощного шторма, который обрушился на восточное побережье Бразилии. Сильные дожди и ветер вызвали масштабные наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным властей, около двух миллионов жителей остались без крыши над головой. Под воду ушел крупнейший город страны Сан-Паулу. Дороги затоплены, прекращено движение транспорта, закрылись станции метро и магазины. В одном из торговых центров обрушилась крыша, обошлось без жертв. Более 200 тысяч домов остались без электричества. Аварийные бригады пытаются расчистить улицы от десятков поваленных деревьев и перевернутых автомобилей.