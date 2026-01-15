Молодёжная инициатива «Эстафета добра» продолжается в Беларуси

По всей стране продолжается молодежная инициатива «Эстафета добра». Волонтеры БРСМ организуют трудовые десанты и помогают пожилым и одиноко проживающим людям. В частности, убирают придомовые территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В агрогородке Зажевичи Солигорского района активисты молодежного движения и пионерской организации навестили ветерана труда. Ребята оказали ей помощь по хозяйству, расчистили двор от снега, принесли дрова и торфобрикет, доставили продукты питания. Также вручили женщине сладкий подарок и теплые вещи, а еще поздравили ее с праздниками.

Нина Белько, ветеран труда:

Помогают мне, теперь школьники проходят. Я рада, что теперь у меня есть помощники.

Полина Винокурова, учащаяся Зажевичской средней школы Солигорского района, лидер волонтерского отряда БРСМ:

Эстафета Добра – это осознанный для нас выбор. Мне очень приятно помогать пожилым людям, да и, в принципе, всем. Участвую при любой возможности.

Максим Ищенко, учащийся Зажевичской средней школы Солигорского района, активист Белорусской республиканской пионерской организации:

Я выхожу на такие мероприятия с удовольствием. Люблю помогать, волонтерить. Верю, что такие массовые сборы, мероприятия могут молодежь настроить относиться хорошо к своей стране.