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Молодёжная инициатива «Эстафета добра» продолжается в Беларуси

15 января 2026 07:35
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По всей стране продолжается молодежная инициатива «Эстафета добра». Волонтеры БРСМ организуют трудовые десанты и помогают пожилым и одиноко проживающим людям. В частности, убирают придомовые территории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодёжная инициатива «Эстафета добра» продолжается в Беларуси-2

В агрогородке Зажевичи Солигорского района активисты молодежного движения и пионерской организации навестили ветерана труда. Ребята оказали ей помощь по хозяйству, расчистили двор от снега, принесли дрова и торфобрикет, доставили продукты питания. Также вручили женщине сладкий подарок и теплые вещи, а еще поздравили ее с праздниками.

Молодёжная инициатива «Эстафета добра» продолжается в Беларуси-4

Нина Белько, ветеран труда:
Помогают мне, теперь школьники проходят. Я рада, что теперь у меня есть помощники.

Молодёжная инициатива «Эстафета добра» продолжается в Беларуси-6

Полина Винокурова, учащаяся Зажевичской средней школы Солигорского района, лидер волонтерского отряда БРСМ:
Эстафета Добра – это осознанный для нас выбор. Мне очень приятно помогать пожилым людям, да и, в принципе, всем. Участвую при любой возможности.

Молодёжная инициатива «Эстафета добра» продолжается в Беларуси-8

Максим Ищенко, учащийся Зажевичской средней школы Солигорского района, активист Белорусской республиканской пионерской организации:
Я выхожу на такие мероприятия с удовольствием. Люблю помогать, волонтерить. Верю, что такие массовые сборы, мероприятия могут молодежь настроить относиться хорошо к своей стране.

Молодёжная инициатива «Эстафета добра» продолжается в Беларуси-10

Волонтерский отряд Солигорского районного комитета БРСМ признан лучшим в области среди отрядов учащихся школ и гимназий. В него входят около 20 молодых людей.

# БРСМ # Благотворительность # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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