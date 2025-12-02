Прямой эфир

Беларусь и Лаос демонстрируют взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества

02 декабря 2025 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У Беларуси и Лаоса есть необходимые межгосударственные инструменты и содержательные договоренности для реализации экономического потенциала партнерства. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Лаоса и жителям этой страны с 50-й годовщиной провозглашения республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Лаос демонстрируют взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества-2

Белорусский лидер отметил: «Лаос достиг значительных успехов в построении крепкого государства, уверенно движется по пути социально-экономического развития, способствует миру и безопасности в регионе и мире, занимает достойное место на международной арене. Надеюсь, в скором времени мы выйдем на совместные проекты по модернизации промышленности, обеспечению продовольственной безопасности, механизации сельского хозяйства, а также в других сферах, которые имеют принципиальное значение для наших стран», – подчеркнул Президент Беларуси.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Лаос

Другие новости рубрики

Все новости
Депутат Рады сообщил, что пограничникам запретили выпускать Ермака из Украины
02 декабря 2025 08:02

Депутат Рады сообщил, что пограничникам запретили выпускать Ермака из Украины

Силы ПВО РФ сбили 45 дронов ВСУ над регионами России за ночь
02 декабря 2025 07:51

Силы ПВО РФ сбили 45 дронов ВСУ над регионами России за ночь

Путин встретится с Уиткоффом в Москве – Песков рассказал когда
02 декабря 2025 07:35

Путин встретится с Уиткоффом в Москве – Песков рассказал когда