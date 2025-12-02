Беларусь и Лаос демонстрируют взаимную заинтересованность в углублении сотрудничества

У Беларуси и Лаоса есть необходимые межгосударственные инструменты и содержательные договоренности для реализации экономического потенциала партнерства. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Лаоса и жителям этой страны с 50-й годовщиной провозглашения республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер отметил: «Лаос достиг значительных успехов в построении крепкого государства, уверенно движется по пути социально-экономического развития, способствует миру и безопасности в регионе и мире, занимает достойное место на международной арене. Надеюсь, в скором времени мы выйдем на совместные проекты по модернизации промышленности, обеспечению продовольственной безопасности, механизации сельского хозяйства, а также в других сферах, которые имеют принципиальное значение для наших стран», – подчеркнул Президент Беларуси.