Завершились белорусско-китайские учения «Стремительный орел»

Белорусско-китайское учение «Стремительный орел» официально завершилось. Церемония закрытия маневров ВДВ двух стран прошла в учебном центре ВВС Народно-освободительной армии Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе практических занятий военнослужащие отработали совместные антитеррористические операции в условиях города. Особое внимание уделили тактике смешанных подразделений: десантники тренировались вести наблюдение, проводить захват объектов и удерживать оборону. Важной частью программы стал и культурно-спортивный блок, который помог укрепить доверие и выработать общие подходы к обучению личного состава.

Цзян Хэпин, руководитель группы военнослужащих КНР:

В ходе этих совместных учений обе стороны хорошо отточили свое искусство тактического взаимодействия и координации командования. Эффективно протестировали и укрепили совместные возможности по борьбе с терроризмом и реагированию на чрезвычайные ситуации. Мы также накопили ценный опыт, заложив прочную основу для последующего выполнения различных совместных миссий.

Для Минска и Пекина эти совместные маневры стали уже четвертыми в истории. Учение подтверждает статус ключевого элемента в военном партнерстве двух стран, который напрямую работает на поддержание мира и стабильности на континенте.