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В минской Степянке с высоты 9 этажа на арматуру упал мужчина и погиб

10 августа 2012 10:16
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Новости Беларуси. Трагедия на стройке дома по улице Связистов в Партизанском районе. 52-летний рабочий упал с башенного крана  (с высоты около 30 метров) на арматурную конструкцию и погиб. По факту гибели проводится проверка, сообщает ctv.by.

Не уточняется, при каких обстоятельствах погиб мужчина и в какое время суток, в каком состоянии он находился, его национальность и место жительства, неизвестно, осталась ли у него семья и дети. Фотографии с места падения также отсутствуют, как и название фирмы, осуществляющей строительство, неизвестно также, речь идет о жилом доме или бизнес-центре.

Трагедии со смертельным исходом после падения рабочих с башенного крана происходят не так часто, как падение кранов. Работа крановщика опасная, однако не сильно высокооплачиваемая (до 4 000 000 миллионов).  

# происшествия # Башенный кран

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