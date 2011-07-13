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В центре Минска перевернулся автокран

13 июля 2011 13:36
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В тот момент, когда опускался на землю груз, машина завалилась назад. Все колеса оторвались от земли. Стрела крана упала на одно из рабочих помещений.

Никто не пострадал. Об этом сообщил журналистам прибывший на место происшествия председатель Мингорисполкома Николай Ладутько.

В свою очередь сотрудники стройорганизации, которая ведет работы в этом месте, пояснили, что водителю автокрана удалось выпрыгнуть из кабины. Серьезных повреждений он не получил.

Место происшествия оцеплено спецограждениями. На стройплощадку прибыли сотрудники МЧС. Общественный порядок обеспечивают правоохранители, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В центре Минска перевернулся автокран

В центре Минска перевернулся автокран

В центре Минска перевернулся автокран

В центре Минска перевернулся автокран

В центре Минска перевернулся автокран

В центре Минска перевернулся автокран

В центре Минска перевернулся автокран

В центре Минска перевернулся автокран

В центре Минска перевернулся автокран

В центре Минска перевернулся автокран

# происшествия # Фотофакт # Башенный кран

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