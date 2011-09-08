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В Челябинской области угонщики закопали 20-метровый строительный кран

08 сентября 2011 11:27
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Строительную технику грузоподъемностью 25 тонн они спрятали в огромном котловане.Злоумышленники закрыли яму досками и бетонными плитами. А сверху все засыпали толстым слоем земли. По словам оперативников, на создание хранилища, скорее всего, ушло несколько недель. Для того чтобы вытащить кран из котлована, оперативникам потребовалось полтора дня. Автокран оказался в исправном состоянии и своим ходом выехал из тайника, после чего был возвращен законным владельцам.
# происшествия # Башенный кран

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