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Песня для военных! Александр Солодуха рассказал, как создавалась композиция «Армейская»

23 февраля 2026 09:06
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23 февраля замечательный праздник – День защитника Отечества. 

В студии «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь.

Песня для военных! Александр Солодуха рассказал, как создавалась композиция «Армейская»-2

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
«Армейская» песня», Олег Елисеенков написал, мой самый близкий друг, на стихи полковника пограничных войск Республики Беларусь Александра Сушицкого. Он возглавляет все оркестры всех погранзастав нашей страны. Причем я попросил Олега, когда Олег мне презентовал песню «Хлеб», я вам ее показывал здесь в студии, она хорошо очень пошла и идет здорово. Я почувствовал, внутренний голос говорит, давай что-то дадим. Мы дали для людей, кто сеет, растит, убирает, выпекает хлеб, давай дадим военному. Чувствует мое нутро, что-то говорит, давай солдатам, офицерам вот такое. Он именно к Александру Сушицкому обратился, тот отказывался. Он говорит: Саша, ты должен написать, потому что ты полковник, ты прошел от рядового, ты обязательно напишешь, попадешь в тот текст, который надо. Песня получилась. 

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Александр Солодуха # Юрий Царёв # Александр Меженный # Юлия Самусенко

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