Песня для военных! Александр Солодуха рассказал, как создавалась композиция «Армейская»

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

«Армейская» песня», Олег Елисеенков написал, мой самый близкий друг, на стихи полковника пограничных войск Республики Беларусь Александра Сушицкого. Он возглавляет все оркестры всех погранзастав нашей страны. Причем я попросил Олега, когда Олег мне презентовал песню «Хлеб», я вам ее показывал здесь в студии, она хорошо очень пошла и идет здорово. Я почувствовал, внутренний голос говорит, давай что-то дадим. Мы дали для людей, кто сеет, растит, убирает, выпекает хлеб, давай дадим военному. Чувствует мое нутро, что-то говорит, давай солдатам, офицерам вот такое. Он именно к Александру Сушицкому обратился, тот отказывался. Он говорит: Саша, ты должен написать, потому что ты полковник, ты прошел от рядового, ты обязательно напишешь, попадешь в тот текст, который надо. Песня получилась.

Подробности в видео.