Собака бывает кусачей только от жизни собачьей:

16 августа - Международный день бездомных животных.

Есть несколько причин, по которым они появляются в наших городах. Одна из них, когда избавляются от надоевших питомцев, выбрасывая их на улицу. Бродячие животные представляют потенциальную опасность для людей. Нередко нападают на взрослых и детей и часто являются носителями опасных для человека инфекций.

Бродячих животных быть не должно - таково мнение ветеринаров. Вылечить, стерилизовать и пристроить в хорошие руки - вот один из способов решения проблемы. С мая этого года в Минске их было отловлено более тысячи. Свыше 150 кошек и более 200 собак обрели новых хозяев.

Четвероногие беспризорники - вечная городская проблема. Без отлова, признают специалисты, не обойтись. Следующее за ним усыпление - тоже не выход. Несколько месяцев назад столичный пункт приема и временного содержания животных преобразован в предприятие "Фауна города". Он стал своеобразным приютом для котов и собак. Не все хвостатые бродяги живут здесь положенные 5 суток. Самые симпатичные и покладистые - гораздо дольше. Здесь их стерилизуют и пристраивают новым хозяевам.

Тем же делом заняты соседи "Фауны города" - общество защиты животных "Ратаванне". Совместными усилиями за три года хозяева появились почти у 500 кошек и собак.

Бездомные животные - проблема не только морально-этическая, но и гигиеническая. Медики предупреждают - существует около 25 заболеваний, опасных для человека. К счастью, в этом году диагноз "бешенство" ни у одного столичного кота или собаки не подтвердился. Но от этого проблема не становится мельче.