Пьяная утка подралась с собакой в британском баре

Новости Великобритании. Эту утку на неделе назвали «самой пьяной уткой Британии».
Утку по кличке Стар хозяин паба Барри Хэймэн стал брать с собой на работу уже давно.
Стар стала настоящим талисманом заведения, весьма популярного у местных жителей.
Новости Великобритании. Эту утку на неделе назвали «самой пьяной уткой Британии».
Утку по кличке Стар хозяин паба Барри Хэймэн стал брать с собой на работу уже давно.
Стар стала настоящим талисманом заведения, весьма популярного у местных жителей.
Утке даже повязали на шею галстук, а каждый посетитель заведения приветствовал Стар наравне с хозяином паба.
Стар, и ее хозяин этого не скрывает, перепробовала все сорта пива, которые только есть в пабе.
На неделе, после очередной «порции пива» утка подралась с хозяйской собакой Мэгги и получила серьезные травмы.
Барри Хэймэн, хозяин питомцев:
Ей досталось от Мэгги. Мы страшно переживали за Стар. У нее серьезно поранен клюв и сломана челюсть.
Мужчина добавил, что ветеринары сделали все, чтобы Стар быстро поправилась. По словам Хэймена, возможно, ему не стоит больше приходить в бар вместе с собакой и уткой.
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