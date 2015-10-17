Пьяная утка подралась с собакой в британском баре

Утку по кличке Стар хозяин паба Барри Хэймэн стал брать с собой на работу уже давно.

Новости Великобритании. Эту утку на неделе назвали «самой пьяной уткой Британии».

Утке даже повязали на шею галстук, а каждый посетитель заведения приветствовал Стар наравне с хозяином паба.

Стар, и ее хозяин этого не скрывает, перепробовала все сорта пива, которые только есть в пабе.

На неделе, после очередной «порции пива» утка подралась с хозяйской собакой Мэгги и получила серьезные травмы.

Барри Хэймэн, хозяин питомцев:

Ей досталось от Мэгги. Мы страшно переживали за Стар. У нее серьезно поранен клюв и сломана челюсть.