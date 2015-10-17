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Пьяная утка подралась с собакой в британском баре

17 октября 2015 16:24
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Новости Великобритании. Эту утку на неделе назвали «самой пьяной уткой Британии».

Утку по кличке Стар хозяин паба Барри Хэймэн стал брать с собой на работу уже давно.

Стар стала настоящим талисманом заведения, весьма популярного у местных жителей.

Пьяная утка подралась с собакой в британском баре-1

Утке даже повязали на шею галстук, а каждый посетитель заведения приветствовал Стар наравне с хозяином паба.

Стар, и ее хозяин этого не скрывает, перепробовала все сорта пива, которые только есть в пабе.

На неделе, после очередной «порции пива» утка подралась с хозяйской собакой Мэгги и получила серьезные травмы.

Барри Хэймэн, хозяин питомцев:
Ей досталось от Мэгги. Мы страшно переживали за Стар. У нее серьезно поранен клюв и сломана челюсть.

Пьяная утка подралась с собакой в британском баре-4



Мужчина добавил, что ветеринары сделали все, чтобы Стар быстро поправилась. По словам Хэймена, возможно, ему не стоит больше приходить в бар вместе с собакой и уткой.

Истории, героями которых стали братья наши меньшие, читайте здесь

# Фотофакт # Животные # Необычное # Барри Хэймэн

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