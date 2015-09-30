«Инопланетный корабль, покрытый лоскутным одеялом»: светящуюся черепаху обнаружили ученые

Новости США. Ученые обнаружили первую в мире светящуюся черепаху. Открытие сделано случайно. Во время ночного заплыва в поле зрения американского учёного попала рептилия, покрытая массой зеленых и красных огней. Исследователь смог заснять животное на видеокамеру.

Морская черепаха бисса обитает в Тихом океане. Этот вид находиться на грани вымирания.

Учёный, который и обнаружил светящуюся рептилию, описывает увиденное, как «нечто, похожее на инопланетный корабль, покрытый лоскутным одеялом из зелёного и красного свечения».



Дэвид Грубер, первооткрыватель черепахи из Городского университета Нью-Йорка:

Я снимал подводную среду, и где-то через 40 минут после моего погружения прямо из-под моей камеры выплыла похожая на космический корабль черепаха, переливающаяся яркими зелено-красными красками. Это редкий случай двухцветной биолюминесценции. Обычно кожа светится только одним цветом – красным или зеленым. Я изучал черепах в течение достаточно долгого времени и не думаю, что кто-то когда-либо видел подобное. В настоящее время мы не знаем точно, для чего животное использует свою необычную способность – для камуфляжа, охоты или, даже может, коммуникации.