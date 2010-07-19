Домашнее животное: крокодил Гена

С крокодилом Геной бывший артист цирка Виктор Востриков живет в красноярской двухкомнатной квартире уже больше 10 лет.

Обычно Гена пребывает в ванной.

Виктор Востриков:

Когда мне нужно принять душ, я беру крокодила, вынимаю его из ванны и несу в комнату, обрабатываю ванну, закрываю дверь, чтобы он не пришел ко мне в гости. Потом только тяжело дверь открыть, он уже ждет с той стороны и подпирает ее.

Гена не только сосед Виктора по квартире, но еще и деловой его партнер. У них своя театрализованная программа, в которой Гена работает крокодилом. Час такой программы стоит 3 500 российских рублей.

Нильские крокодилы в природе нападают на людей, но этот еще даже никого не укусил. Крокодилы живут до 100 лет. И Гена в любом случае переживет своего хозяина. Что будет с ним, когда он останется один, Виктор не знает, и для него это грустная тема.