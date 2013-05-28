Новости Беларуси. Опасное соседство. Частное подворье в Несвижском районе атаковали гусеницы-вредители. Паразитам пришлись по вкусу два больших дуба и клен. Все бы ничего, но это гусеницы непарного шелкопряда, на четвертом месте в десятке самых ядовитых гусениц мира. Прикосновение к ним вызывает сильную аллергию, раздражение, зуд и даже проблемы с дыханием.

Из своего дома Иван Владимирович который раз выходит с опаской. Его двор буквально атаковали гусеницы. Уже два месяца на сарае и деревьях целые стаи насекомых. Когда поднимается ветер, мужчина мучается от аллергии, которую они вызывают. Избавиться от опасных соседей он пробовал многими способами.

Страдают от вредителей в этой деревне Несвижского района не только люди, но и деревья, причем многолетние. За весну гусеницы просто-напросто изгрызают, к примеру, взрослый дуб.

Эти на вид безобидные насекомые занимают 4-е место в списке самых ядовитых гусениц мира. Прикосновение к ним, конечно, не смертельно, но вызывает сильное раздражение кожи и проблемы с дыханием. Более того, такие шелкопряды легко переносят ветром, поэтому могут буквально нападать на человека.

Такое нашествие шелкопрядов, как отмечают биологи, не редкость. Однако обычно эти насекомые соседствуют с человеком не в таком количестве. Вопрос, кто должен контролировать их популяцию, открыт.

Борис Кавриз, главный лесничий ГЛХУ «Клецкий лесхоз»:

Такие вспышки бывают раз в 5-10 лет, но здесь это вызвано, наверное, поздней весной. За зиму определенная часть гусениц погибает, а тут видно, что выжило много. А потом резко потеплело, и получилась такая ситуация.

Пик такого нашествия уже прошел. После периода окукливания насекомые уже не будут опасны. Ядовитых бабочек в Беларуси, к счастью, точно нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.