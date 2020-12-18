Биологически активные добавки. Что это и стоит ли употреблять?

Кристина Сушкевич, корреспондент:

Дискуссии о пользе биологически активных добавок ведутся многие годы. Одни считают, что это панацея от всех болезней, другие – настоящий яд для организма. Разберемся, где правда, а где мифы. Биологически активные добавки – что-то среднее между лекарством и пищей. Но на самом деле они не являются ни одним, ни другим. Может показаться, что это маркетинговый ход и некоторые компании этим активно пользуются.

Анна Бедрицкая, биохимик:

Ни один самый полноценный рацион не может восполнить дефицит витаминов, микроэлементов и других необходимых для качественного функционирования организма веществ. В зону риска по дефициту витаминов и микроэлементов всегда можно отнести женщин, детей, спортсменов, людей с хроническими заболеваниями, людей пожилого возраста.

В основном белорусы страдают от дефицита йода и витамина D. При этом важно помнить, добавки работают лишь в комплексе со здоровым образом жизни и правильным питанием. Минчанка Вероника Королько обратилась к БАДам, чтобы поправить свое здоровье – у девушки межпозвонковая грыжа.

Вероника Королько:

Когда я начала принимать биологически активные добавки, это была консультация со специалистами, была составлена грамотная программа. Боли не то, чтобы совсем ушли, но по крайней мере я могу бегать, я могу делать все, что мне угодно. Я очень энергичная стала, жизнерадостная, у меня практически нет болей.

Вероника выбирает добавки из растительного, минерального либо животного сырья. Обращает внимание и на знак GMP, он означает международный стандарт.

Вероника Королько:

Я принимаю один БАД, в составе которого есть витамин D, витамин Е, витамин А, витамины группы В, также содержится коэнзим Q10, который нужен для работы сердечно-сосудистой системы, поэтому он работает в комплексе.