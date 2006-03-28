Все для удобства туристов

В Интернете в апреле откроется единый информационный сайт о санаторно-курортных и оздоровительных организациях Беларуси.Это предусмотрено комплексным планом мероприятий по привлечению иностранных туристов на лечение и оздоровление в нашу страну. Кроме того, появятся туроператоры, которые займутся продвижением на туристском рынке стран СНГ и дальнего зарубежья оздоровительных туров в Беларусь. Для туристов будет издан полноцветный каталог и справочник-путеводитель с указанием исторических достопримечательностей республики, возможностей оздоровления и отдыха в санаториях, расположенных на путях туристических маршрутов.