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Все для удобства туристов

28 марта 2006 14:25
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В Интернете в апреле откроется единый информационный сайт о санаторно-курортных и оздоровительных организациях Беларуси.Это предусмотрено комплексным планом мероприятий по привлечению иностранных туристов на лечение и оздоровление в нашу страну. Кроме того, появятся туроператоры, которые займутся продвижением на туристском рынке стран СНГ и дальнего зарубежья оздоровительных туров в Беларусь. Для туристов будет издан полноцветный каталог и справочник-путеводитель с указанием исторических достопримечательностей республики, возможностей оздоровления и отдыха в санаториях, расположенных на путях туристических маршрутов.
# Здоровье

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