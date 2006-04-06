Врачи Беларуси избавили пациентку от почти четырех килограммовой опухоли головы

В Республиканском специализированном центре челюстно-лицевой хирургии, расположенном на базе 9-й городской клинической больницы Минска, проведена уникальная операция, не имеющая аналогов в мире.

Руководитель центра и хирург, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Белорусского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси Олег Чудаков оказался единственным в Беларуси, кто взял на себя смелость организовать и провести первую в нашей стране и в мире операцию по удалению опухоли головы таких гигантских размеров. Она достигала 22 см в ширину, 18 см в высоту, глубина расположения в толще тканей челюстно-лицевой области - 17,5 см. Точный вес (как выяснилось после операции) - 3 кг 675 г.



Лечение подобного недуга в настоящее время представляет собой сложную и нерешенную проблему для челюстно-лицевых хирургов мира. "Наша клиника годами по крупицам накапливает драгоценный опыт хирургического лечения пациентов с такими болезнями. Благодаря чему выработана точная тактика их лечения", - подчеркнул профессор. Операция длилась более 5 часов. Точнее, это были сразу 3 операции: полное удаление опухоли с экспресс-биопсией на операционном столе, радикальная расширенная операция на левой верхнечелюстной пазухе и пластическое возмещение образовавшегося дефекта лица и шеи (это сделано при помощи пересадки собственной соединительной ткани и кожи пациентки).



Одна из важных особенностей операции была в том, что она прошла без перевязки крупных сосудов шеи для остановки кровотечения. Хотя опухоль располагалась как раз на крупных сосудах и сосудисто-нервных пучках лица и шеи. При операции использовались медикаментозный и биологический методы остановки кровотечения. Был применен специальный вид обезболивания. Его разработали заведующий анестезиологическим отделением 9-й клиники, кандидат медицинских наук Александр Дзятько и врач-анестезиолог этой же больницы Галина Янкович. Они входили в группу докторов, которые провели уникальную операцию. Сейчас Ирина Стасевич уже находится вне больничных стен, но о ее полном выздоровлении пока речь не идет. Начался период постгоспитальной медико-социальной реабилитации.



Риск белорусских врачей, подкрепленный немалым опытом и знаниями, оказался оправданным. Они не только помогли пациентке, но и прославили отечественную медицину на весь мир. Проведенной операцией уже заинтересовались в Европейской ассоциации челюстно-лицевых хирургов.

В сентябре нынешнего года эта авторитетная организация проведет масштабный конгресс, на котором профессора Чудакова пригласили выступить с докладом об уникальном случае удаления гигантской опухоли головы.