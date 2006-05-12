В правительстве утверждено Положение о Национальной системе инвентаризации парниковых газов

Как сообщают специалисты Министерства природы, будут организованы сбор, обработка, хранение и анализ данных, необходимых для оценки, расчета или измерения фактических выбросов и поглощения парниковых газов. Планируется проверить состояние поглотителей парниковых газов и источников их выбросов и сопоставить эти данные с прямым и косвенным парниковым эффектом.

На основе полученных сведений будут созданы базы данных для разработки программ и мероприятий по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов.

Инвентаризация будет проводиться специалистами Центра инвентаризации парниковых газов, который недавно создан на базе Белорусского научно-исследовательского центра "Экология". Подобная процедура в Беларуси проводится с 1999 года ежегодно.