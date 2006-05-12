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В правительстве утверждено Положение о Национальной системе инвентаризации парниковых газов

12 мая 2006 12:25
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Как сообщают специалисты Министерства природы, будут организованы сбор, обработка, хранение и анализ данных, необходимых для оценки, расчета или измерения фактических выбросов и поглощения парниковых газов. Планируется проверить состояние поглотителей  парниковых газов и источников их выбросов и сопоставить эти данные  с прямым и косвенным парниковым эффектом.
На основе полученных сведений будут созданы базы данных для разработки программ и мероприятий по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов.
Инвентаризация будет проводиться специалистами Центра инвентаризации парниковых газов, который недавно создан на базе Белорусского научно-исследовательского центра "Экология". Подобная процедура в Беларуси проводится с 1999 года ежегодно.
# Здоровье

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