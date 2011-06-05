Укусил клещ — что делать?

Куда обращаться и что делать, если вас или ваших близких укусил клещ?

Елена Шевякова, заведующая отделением паразитологии микробиологической лаборатории:

Когда приходит человек с клещом, он заполняет направление и договор о том, чтобы мы оказали ему услугу по исследованию клеща. В направлении обязательно надо указать фамилию укушенного (потому что часто приносят клещей, которые укусили детей, бабушек-дедушек), возраст, номер поликлиники по месту жительства и адрес.

Мы исследуем клещей, которые переносят болезнь, называемую лайм-боррелиоз.

Каждый день в микробиологической лаборатории — час-пик. Чтобы экстренно дать пострадавшим от укуса клеща объективный ответ — чего опасаться да и стоит ли? — специалисты с утра пораньше исследуют кровососущих паразитов со скоростью 100 результатов в сутки. Сезон — в разгаре, а потому только за май в отделении паразитологии минчане принесли полторы тысячи клещей. Прежде чем врачи местной поликлиники дадут свои рекомендации пациенту, сотрудники лаборатории выставляют диагнозы переносчикам серьезных заболеваний. Барилии ищут в кишечнике клеща на так называемом «разделочном столе», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Елена Шевякова:

Клеща нужно приносить желательно в пеницилиновом флаконе, как доставляют клещей больницы и поликлиники. Если люди приносят клеща сами, то в любой посуде, которая у них нашлась дома.

Обязательно при укусе клеща нужно обратиться к врачу, получить рекомендации. Мы — лаборатория, мы не можем назначить профилактическое лечение, мы просто исследуем клеща, мы констатируем факт — есть там барилии или нет.

Куда обращаться при обнаружении на теле клеща?