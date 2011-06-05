Грибы, овощи и воду из колодца можно отдать на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Иван Войтович, главный государственный санитарный врач Минска.

Иван Войтович:

Как правило, люди несут воду из собственных источников, колодцев, а также продукты питания — овощи, фрукты, грибы.

Всегда ли вы проверяете материалы, которые вам приносят люди?

Иван Войтович:

В первую очередь, мы оцениваем причину проведения исследования. Например, когда речь идет о качестве водопроводной воды, то мы учитываем, что водопроводная служба Минского водоканала проводит весь спектр необходимых исследований. Наша же служба осуществляет мониторинг.

Чем занимается Минский городской центр гигиены и эпидемиологии

Иван Войтович:

Лабораторная служба Минского городского центра гигиены и эпидемиологии включает подразделения, которые занимаются исследованиями атмосферного воздуха, воды, продуктов питания. В свою очередь, в данном центре действует Центр коллективного пользования, который проводит клинические исследования.

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