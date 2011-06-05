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Куда обращаться при обнаружении на теле клеща?

05 июня 2011 14:49
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На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Иван Войтович, главный государственный санитарный врач Минска.

Куда обращаться при обнаружении на теле клеща?

Иван Войтович:
Если вы обнаружили на теле клеща, необходимо обратиться в поликлинику — в травмопункт. Снятый клещ мы рекомендуем отдать на исследование в лабораторию Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

В скольких процентах клещи являются носителями инфекции?

Иван Войтович:
Где-то в 8%. Важно профилактическое лечение антибиотиками, которое назначает врач.

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# Здоровье # Укусы клещей

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