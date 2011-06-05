На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Иван Войтович, главный государственный санитарный врач Минска.

Как контролируется качество скоропортящихся продуктов в жару?

Иван Войтович:

Лабораторные исследования проводятся на этапе производства и реализации продукции. В первую очередь, в ходе проверки объекта оценивается температурный режим холодильного оборудования.

Наблюдаются ли какие-либо сезонные заболевания населения?

Иван Войтович:

Для весенне-летнего периода года характерен прирост заболеваемости кишечными инфекциями примерно на 15% к зимнему периоду. Основная масса причин кишечных заболеваний кроется в нарушении домашних условий хранения, приготовления продуктов питания, а также в нарушении правил личной гигиены.

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