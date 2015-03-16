Татьяна Воронович, заведующая отделением микрохирургии №1 10-ой городской клинической больницы на СТВ

Весна - время, когда глаза становятся более чувствительными. Какие есть факторы риска?

Татьяна Воронович, заведующая отделением микрохирургии №1 10-ой городской клинической больницы:

Это проблема гораздо шире. Безусловно сезонная аллергия встречается, и в последнее время у достаточно большого количества пациентов. Однако также существуют и патологии врожденного характера, когда изначально можно предположить, что у такого ребенка, есть риск возникновение сезонной аллергии, а также повышенной светобоязни. Чаще всего, это дети, которые рождаются блондинами и с белым цветом кожи - у них порок чувствительности гораздо выше, чем у других людей. Яркое солнце, появляющееся весной, служит одним из раздражителей для людей, страдающих аллергией к солнцу. Однако светобоязнь также может являться симптомом различных заболеваний, причем очень тяжелых. Например, развитие глаукомы, следствие какого-либо травматического повреждения или проявление начинающейся вирусной инфекции.

Очень часто ветер подымает клубы пыли и песка, которые в результате попадают нам в лицо. Мы начинаем судорожно тереть его руками. Можно ли это делать, и что Вы порекомендуете в данной ситуации?

Татьяна Воронович, заведующая отделением микрохирургии №1 10-ой городской клинической больницы:

Тереть, конечно же не стоит, потому что механически вы не знаете: попала соринка в глаз или осталась на веках и лице. Поэтому лучше просто проморгать, а при возможности промыть проточной водой. Выполнение данных процедур снизит риск повреждения тканей глаза.

Как Вы относитесь к народным методам и рецептам?

Татьяна Воронович, заведующая отделением микрохирургии №1 10-ой городской клинической больницы:

Что касается нетрадиционной медицины, отношение медиков сейчас не совсем положительное. Но если речь идет о заваривания различных трав (ромашки или обычной черной заварки), то данная процедура может оказаться даже полезной, так как заварка действительно обладает дезинфицирующим свойством. .

Необходимо ли использовать глазные капли? Если да, то как часто?

Татьяна Воронович, заведующая отделением микрохирургии №1 10-ой городской клинической больницы:

Если человека ничего не беспокоит, то применение лекарственных средств совершенно не требуется. Однако, если у вас появилось ощущение сухости, или вы долго работаете за компьютером, то для снятия с глаз напряженности можно использовать глазные капли, такие как «Натуральная слеза» или «Искусственная слеза».

Как Вы относитесь к процедурам наращивания и покраски ресниц?

Татьяна Воронович, заведующая отделением микрохирургии №1 10-ой городской клинической больницы:

Как офтальмолог я отношусь к этому отрицательно. Потому что достаточно часто встречаются девушки с повреждениями роговицы после этих глазных процедур. Если Вы все же решили сделать наращивание ресниц, то эту процедуру необходимо провести в специальном медицинском кабинете, под руководством высококвалифицированного специалиста.

По Вашему мнению ношение контактных линз - это вредно?

Татьяна Воронович, заведующая отделением микрохирургии №1 10-ой городской клинической больницы:

К ношению линз должны быть особые показания, и к сожалению, у некоторых людей есть свои противопоказания. Декоративные линзы – это в первую очередь инородное тело, которое одевается на самую легкоповреждаемую поверхность глаза – роговицу, что влечет за собой риск травматизации, инфицирования, а также развитие очень серьезных осложнений. Поэтому чисто в декоративных целях - иногда можно, когда требует случай. Однако повседневное ношение я все-таки не советую.