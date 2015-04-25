Сенсация: исследователи выяснили, как комары выбирают кого и сколько раз укусить
Новости Великобритании. Если вы заметили, что ваше тело покрыто множеством комариных укусов, а другим удается избежать причин сильного зуда, то в этом виноваты гены.
Британские ученые обнаружили доказательства того, что некоторые люди просто рождены, чтобы притягивать комаров.
Эксперименты показали, что запах тела человека по-разному влияет на насекомых – и на это сильно влияет генетика. Об этом сообщает Daily Mail.
Группа специалистов, во главе которых стояли ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, выяснили, что пара однояйцовых близнецов – со 100 %-ным совпадением генов – одинаково привлекательны для комаров.
Разнояйцовые близнецы, у которых совпадает лишь 50 % генов, различаются по степени привлекательности для насекомых.
Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, представляет убедительные доказательства, что шанс быть укушенным насекомым генетически обусловлен.
Команда – в нее также входили ученые из Университета Ноттингема, Исследовательского института Ротамстед в Хартфордшире и Флоридского университета – считает, что некоторые люди выделяют натуральные репелленты, которые отпугивают комаров.
Они уверены, что дальнейшие исследования позволят создать таблетку, которая поспособствует выделению отпугивающего запаха.
Д-р Джеймс Логан, ведущий ученый из Лондонской школы гигиены и тропической медицины:
Исследуя генетические механизмы привлекательности для насекомых, таких как комаров, мы сможем в будущем использовать полученные знания для создания более эффективных способов защиты от укусов и заболеваний, которые насекомые могут передавать через укусы.
Если подробнее изучить генетические различия между людьми, можно будет разработать новые методы борьбы с комарами и защиты от укусов. В будущем мы сможем принять таблетку, которая повысит выработку природных репеллентов в организме, и тем самым заменим лосьоны для кожи.
В исследовании приняли участие 18 однояйцовых и 19 разнояйцовых пар близнецов.
В ходе эксперимента, москиты Aedies Aegypti, которые переносят лихорадку денге, были выпущены в Y-образную трубку с двумя разветвлениями. Они могли лететь в любом направлении на запах рук участников исследования. Это показало, какие близнецы их больше всего привлекают.