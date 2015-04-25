Сенсация: исследователи выяснили, как комары выбирают кого и сколько раз укусить

Новости Великобритании. Если вы заметили, что ваше тело покрыто множеством комариных укусов, а другим удается избежать причин сильного зуда, то в этом виноваты гены.

Британские ученые обнаружили доказательства того, что некоторые люди просто рождены, чтобы притягивать комаров.

Эксперименты показали, что запах тела человека по-разному влияет на насекомых – и на это сильно влияет генетика. Об этом сообщает Daily Mail.

Группа специалистов, во главе которых стояли ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, выяснили, что пара однояйцовых близнецов – со 100 %-ным совпадением генов – одинаково привлекательны для комаров.

Разнояйцовые близнецы, у которых совпадает лишь 50 % генов, различаются по степени привлекательности для насекомых.