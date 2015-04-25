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Сенсация: исследователи выяснили, как комары выбирают кого и сколько раз укусить

25 апреля 2015 15:13
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Новости Великобритании. Если вы заметили, что ваше тело покрыто множеством комариных укусов, а другим удается избежать причин сильного зуда, то в этом виноваты гены.

Британские ученые обнаружили доказательства того, что некоторые люди просто рождены, чтобы притягивать комаров. 

Эксперименты показали, что запах тела человека по-разному влияет на насекомых – и на это сильно влияет генетика. Об этом сообщает Daily Mail.

Группа специалистов, во главе которых стояли ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, выяснили, что пара однояйцовых близнецов – со 100 %-ным совпадением генов – одинаково привлекательны для комаров.

Разнояйцовые близнецы, у которых совпадает лишь 50 % генов, различаются по степени привлекательности для насекомых.

Сенсация: исследователи выяснили, как комары выбирают кого и сколько раз укусить-1

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, представляет убедительные доказательства, что шанс быть укушенным насекомым генетически обусловлен.

Команда – в нее также входили ученые из Университета Ноттингема, Исследовательского института Ротамстед в Хартфордшире и Флоридского университета – считает, что некоторые люди выделяют натуральные репелленты, которые отпугивают комаров.

Они уверены, что дальнейшие исследования позволят создать таблетку, которая поспособствует выделению отпугивающего запаха.

Д-р Джеймс Логан, ведущий ученый из Лондонской школы гигиены и тропической медицины:
Исследуя генетические механизмы привлекательности для насекомых, таких как комаров, мы сможем в будущем использовать полученные знания для создания более эффективных способов защиты от укусов и заболеваний, которые насекомые могут передавать через укусы.

Если подробнее изучить генетические различия между людьми, можно будет разработать новые методы борьбы с комарами и защиты от укусов. В будущем мы сможем принять таблетку, которая повысит выработку природных репеллентов в организме, и тем самым заменим лосьоны для кожи.

Сенсация: исследователи выяснили, как комары выбирают кого и сколько раз укусить-4

В исследовании приняли участие 18 однояйцовых и 19 разнояйцовых пар близнецов.

В ходе эксперимента, москиты Aedies Aegypti, которые переносят лихорадку денге, были выпущены в Y-образную трубку с двумя разветвлениями. Они могли лететь в любом направлении на запах рук участников исследования. Это показало, какие близнецы их больше всего привлекают.

# Насекомые # Здоровье # Фотофакт # Джеймс Логан

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