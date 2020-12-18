Как дистанционно получить рецепт на лекарства и закроют ли больничный удалённо?

Новости Беларуси. За сутки в Беларуси выявлено 1 917 новых случаев COVID-19, выписаны – 1 919 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране делается все возможное, чтобы пройти этот сложный для всех нас период. Складывающаяся обстановка на постоянном контроле главы государства. Оперативные решения принимаются и на местном уровне – созданы региональные штабы. Что делать, если поднялась температура или есть симптомы коронавируса? Рассказывает врач Но COVID – это история еще и про ответственность каждого из нас с вами. О том, как правильно вести себя, если вдруг заболел, что делать с использованными масками, и о тестировании заболевших поговорили с главным врачом 39-й городской клинической поликлиники Минска Ольгой Есманчик. Виктория Ходосок, СТВ:

Как идет работа с пожилыми людьми? Выписываются, допустим, лекарства дистанционно или есть еще какой-то формат?

Ольга Есманчик, главврач 39-й городской клинической поликлиники Минска:

Нашим пациентам, которые имеют хронические заболевания либо в возрасте, пожилым, им выписываются рецепты дистанционно. В каждой поликлинике выделен отдельный телефонный номер, который работает в две смены, куда могут позвонить пациенты и сказать, что у них заканчивается тот или иной препарат. Медицинский работник принимает заявку, входит в электронный формат амбулаторной карты, проверяет, выписывался ли препарат, какие дозы были подобраны. При этом при общении с пациентом проходит опрос о его самочувствии, уровне артериального давления либо уровне глюкозы крови, если это пациент с сахарным диабетом. Если достаточно компенсированные показатели пациент называет, соответственно, медицинским работником будет выписан электронный рецепт. Для трудоспособного населения, пожилого, но которое не относится к льготной категории граждан, выписываются в электронном формате рецепты. Пациент информируется о том, что рецепт готов. Вместе с пластиковой карточкой для медицинского обслуживания пациент обращается в аптеку (либо может обратиться его родственник) и приобретает препарат, который выписан с соблюдением всех требований электронного документа.

Если же пациент относится к льготной категории (будь то молодой либо пожилой), такому будут выписаны рецептурные бланки. Они будут оформлены как на электронном, так и на бумажном носителе. Этот бумажный носитель будет доставлен нашим пациентам на дом. Всем ли контактам делают тест на коронавирус? Виктория Ходосок:

Электронными бывают только рецепты либо есть еще, допустим, больничные? Чтобы лишний раз идти в поликлинику забирать. Ольга Есманчик:

Согласно действующему законодательству листок нетрудоспособности либо справка временной нетрудоспособности выдается, оформляется и продлевается, а также закрывается после осмотра пациента. Поэтому будет это сделано либо в поликлинике, либо на дому, но осмотр медицинским работником обязан быть осуществлен.