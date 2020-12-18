Как дистанционно получить рецепт на лекарства и закроют ли больничный удалённо?
Новости Беларуси. За сутки в Беларуси выявлено 1 917 новых случаев COVID-19, выписаны – 1 919 пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране делается все возможное, чтобы пройти этот сложный для всех нас период. Складывающаяся обстановка на постоянном контроле главы государства. Оперативные решения принимаются и на местном уровне – созданы региональные штабы.
Что делать, если поднялась температура или есть симптомы коронавируса? Рассказывает врач
Но COVID – это история еще и про ответственность каждого из нас с вами. О том, как правильно вести себя, если вдруг заболел, что делать с использованными масками, и о тестировании заболевших поговорили с главным врачом 39-й городской клинической поликлиники Минска Ольгой Есманчик.
Виктория Ходосок, СТВ:
Как идет работа с пожилыми людьми? Выписываются, допустим, лекарства дистанционно или есть еще какой-то формат?
Ольга Есманчик, главврач 39-й городской клинической поликлиники Минска:
Нашим пациентам, которые имеют хронические заболевания либо в возрасте, пожилым, им выписываются рецепты дистанционно. В каждой поликлинике выделен отдельный телефонный номер, который работает в две смены, куда могут позвонить пациенты и сказать, что у них заканчивается тот или иной препарат. Медицинский работник принимает заявку, входит в электронный формат амбулаторной карты, проверяет, выписывался ли препарат, какие дозы были подобраны. При этом при общении с пациентом проходит опрос о его самочувствии, уровне артериального давления либо уровне глюкозы крови, если это пациент с сахарным диабетом. Если достаточно компенсированные показатели пациент называет, соответственно, медицинским работником будет выписан электронный рецепт.
Для трудоспособного населения, пожилого, но которое не относится к льготной категории граждан, выписываются в электронном формате рецепты. Пациент информируется о том, что рецепт готов. Вместе с пластиковой карточкой для медицинского обслуживания пациент обращается в аптеку (либо может обратиться его родственник) и приобретает препарат, который выписан с соблюдением всех требований электронного документа.
Если же пациент относится к льготной категории (будь то молодой либо пожилой), такому будут выписаны рецептурные бланки. Они будут оформлены как на электронном, так и на бумажном носителе. Этот бумажный носитель будет доставлен нашим пациентам на дом.
Всем ли контактам делают тест на коронавирус?
Виктория Ходосок:
Электронными бывают только рецепты либо есть еще, допустим, больничные? Чтобы лишний раз идти в поликлинику забирать.
Ольга Есманчик:
Согласно действующему законодательству листок нетрудоспособности либо справка временной нетрудоспособности выдается, оформляется и продлевается, а также закрывается после осмотра пациента. Поэтому будет это сделано либо в поликлинике, либо на дому, но осмотр медицинским работником обязан быть осуществлен.
Сегодня многие поликлиники организуют свою работу таким образом, что пациенты, которые относятся к контактам первого уровня либо больны COVID-19, остаются дома 10 либо 14 дней, иногда 21 и более, в зависимости от состояния. И при стабильном состоянии, то есть в определенный период, когда доктор понимает уже, что листок нетрудоспособности должен быть закрыт, пациенту звонят и говорят, что, например, завтра вы придите, пожалуйста, в отдельный кабинет, где сидят специалисты, только на закрытие листка нетрудоспособности. Вас доктор посмотрит, закроет, вернее, оформит листок нетрудоспособности, и после этого вы сможете поставить печать, заверяющую полную регистрацию выданного листка нетрудоспособности.
Таким образом пациентов, которые приходят к нам с синдромами респираторных инфекций, повышенной температурой, пациентов, которые приходят к нам в поликлинику, например, в случае ухудшения самочувствия, потому что мы понимаем, что сегодня есть еще и весь перечень заболеваний, которые существовали и до COVID-19, они не смешиваются с пациентами, которые уже находятся в стадии выздоровления и подлежат выходу к труду после перенесенного COVID-19, либо контакт первого уровня.