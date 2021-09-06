Наталья Кочанова о поддержке населения во время пандемии коронавируса: «Создана система санаториев для реабилитации»

Новости Беларуси. Избранная Беларусью модель реагирования и поддержки населения в пандемию доказала свою эффективность. Об этом заявила 6 сентября председатель Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова в онлайн-формате выступила на Саммите женщин-спикеров парламентов. Они обсуждали тему борьбы с коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе, с женским акцентом. Каждая страна принимает меры с учетом национальной специфики, социальной системы и возможностей экономики. В Беларуси за год с небольшим накоплен очень ценный опыт.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для обеспечения безопасности врачей и населения организовано собственное производство средств индивидуальной защиты. Отработана логистика лечения и наблюдения более легких пациентов на дому, тяжелых – в больницах. Создана система санаториев для реабилитации пациентов. Организовано производство вакцины «Спутник V» на белорусских предприятиях, активно ведется вакцинирование нашего населения.